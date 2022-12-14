Футболіст відповів на питання вболівальників клубу.
Дмитро Семенов, ФК КРИВБАС
14 грудня 2022, 22:22
Захисник криворізького Кривбаса Дмитро Семенов поспілкувався із прес-службою клубу під час паузи на чемпіонат світу.
Футболіст відповів на запитання, які йому поставили вболівальники. Ми обрали найцікавіші запитання.
Далі текст буде як в оригіналі, у форматі інтерв'ю.
- Чи бачиш Кривбас у єврокубках та як скоро?
- Звичайно бачу. Але всьому свій час. Сподіваюсь, що це станеться якнайшвидше.
- Твоя команда мрії?
- Ван дер Сар — Дані Алвес, Фабіо Каннаваро, Серхіо Рамос, Марселу – Канте, Модріч, Іньєста, Роналдінью – Мессі, Кріштіану Роналду.
- Топ-3 захисники у світовому футболі для тебе?
- Серхіо Рамос, Фабіо Канаваро, Леонардо Бонуччі.
- Кого з легіонерів чемпіонату України хотів би бачити своїм напарником у звʼязці?
- Александара Драговіча, ексзахисника Динамо.
- Твоя команда мрії з діючих футболістів?
- Куртуа, Канселу, Діаш, Бонуччі, Робертсон, Канте, Модріч, Де Брюйне, Мессі, Бензема, Мбаппе.
- З яким гравцем хотів би обмінятись футболками?
- З Лукою Модрічем.
- Мессі чи Роналду?
- Ліонель Мессі.
- В якій з пʼяти топ-ліг ти хотів би грати у майбутньому?
- Англія.
- Якби обирав: АПЛ чи Серія А?
- АПЛ.
- З якою популярною людиною випив би чашку кави?
- Алекс Фергюсон.