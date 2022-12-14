Україна

Футболіст відповів на питання вболівальників клубу.

Захисник криворізького Кривбаса Дмитро Семенов поспілкувався із прес-службою клубу під час паузи на чемпіонат світу.

Футболіст відповів на запитання, які йому поставили вболівальники. Ми обрали найцікавіші запитання.

Далі текст буде як в оригіналі, у форматі інтерв'ю.

- Чи бачиш Кривбас у єврокубках та як скоро?

- Звичайно бачу. Але всьому свій час. Сподіваюсь, що це станеться якнайшвидше.

- Твоя команда мрії?

- Ван дер Сар — Дані Алвес, Фабіо Каннаваро, Серхіо Рамос, Марселу – Канте, Модріч, Іньєста, Роналдінью – Мессі, Кріштіану Роналду.

- Топ-3 захисники у світовому футболі для тебе?

- Серхіо Рамос, Фабіо Канаваро, Леонардо Бонуччі.

- Кого з легіонерів чемпіонату України хотів би бачити своїм напарником у звʼязці?

- Александара Драговіча, ексзахисника Динамо.

- Твоя команда мрії з діючих футболістів?

- Куртуа, Канселу, Діаш, Бонуччі, Робертсон, Канте, Модріч, Де Брюйне, Мессі, Бензема, Мбаппе.

- З яким гравцем хотів би обмінятись футболками?

- З Лукою Модрічем.

- Мессі чи Роналду?

- Ліонель Мессі.

- В якій з пʼяти топ-ліг ти хотів би грати у майбутньому?

- Англія.

- Якби обирав: АПЛ чи Серія А?

- АПЛ.

- З якою популярною людиною випив би чашку кави?

- Алекс Фергюсон.