Україна

Футболісти отримали диплом категорії В.

Українські футболісти Тарас Степаненко, Олександр Зінченко, Віталій Мандзюк, Ігор Голодюк, Руслан Фомін, Максим Малишев, Віталій Гавриш отримали тренерські дипломи категорії В. Про це повідомляється в Instagram.

Навчання було розділене на 3 сесії по 4 дні.

Отримавши диплом цієї категорії тренер може працювати на посаді головного тренера команд другої ліги та асистентом в першій лізі.

Раніше ми писали, що Ротань та Гусєв отримали дипломи УЄФА категорії PRO.