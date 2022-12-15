Футболісти отримали диплом категорії В.
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО, GETTY IMAGES
15 грудня 2022, 16:30
Українські футболісти Тарас Степаненко, Олександр Зінченко, Віталій Мандзюк, Ігор Голодюк, Руслан Фомін, Максим Малишев, Віталій Гавриш отримали тренерські дипломи категорії В. Про це повідомляється в Instagram.
Навчання було розділене на 3 сесії по 4 дні.
Отримавши диплом цієї категорії тренер може працювати на посаді головного тренера команд другої ліги та асистентом в першій лізі.
Раніше ми писали, що Ротань та Гусєв отримали дипломи УЄФА категорії PRO.