Клуби домовились про оренду бразильського захисника.
Маілтон, pontepreta.com.br
25 грудня 2022, 11:25
Понте-Прета на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з захисником Металіста Маілтоном.
Орендну угоду з 24-річним бразильцем буде розраховано до кінця 2023 року.
Нагадаємо, Маілтон був орендований Металістом влітку 2021 року, а через рік був викуплений харківським клубом. На його рахунку шість матчів у складі українського клубу. Його контракт з Металістом розрахований до літа 2024 року.
До 31 грудня він буде гравцем Шапекоенсе, а вже потім перейде до Понте-Прети.
Цього сезону Маілтон провів 14 матчів у бразильській Серії Б, де забив один гол та віддав дві результативні передачі.