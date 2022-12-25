Україна

Клуби домовились про оренду бразильського захисника.

Понте-Прета на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з захисником Металіста Маілтоном.

Орендну угоду з 24-річним бразильцем буде розраховано до кінця 2023 року.

Нагадаємо, Маілтон був орендований Металістом влітку 2021 року, а через рік був викуплений харківським клубом. На його рахунку шість матчів у складі українського клубу. Його контракт з Металістом розрахований до літа 2024 року.

До 31 грудня він буде гравцем Шапекоенсе, а вже потім перейде до Понте-Прети.

Цього сезону Маілтон провів 14 матчів у бразильській Серії Б, де забив один гол та віддав дві результативні передачі.