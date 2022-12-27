Україна

Український вінгер зацікавив гранд із Ередівізі.

Напередодні стало відомо про те, що Ліверпуль завершив процедуру підписання вінгера Коді Гакпо, який став рекордним трансфером в історії ПСВ.

Як повідомляє De Telegraaf, нідерландський клуб визначився із двома головними кандидатурами на заміну для Гакпо.

За інформацією джерела, ПСВ звернув увагу на атакуючого півзахисника національної збірної України Віктора Циганкова, у якого завершується контракт із київським Динамо влітку 2023 року.

Крім того, клуб із Ередівізі розглядає кандидатуру шведа Єспера Карлссона, який захищає кольори АЗ Алкмар.

Раніше з'являлася інформація, що Віктор Циганков відмовився продовжувати контракт із київським Динамо. У нинішньому сезоні правий вінгер провів за "біло-синіх" 23 матчі в усіх турнірах, в яких відзначився дев'ятьма голами та шістьма асистами.