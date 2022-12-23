Україна

Схоже, що перемовини закінчилися безрезультатно.

Перемовини між київським Динамо, Віктором Циганковим та агентом футболіста Пере Гвардіолою не досягли успіху. Про це повідомив телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

Як повідомляє джерело, тепер столичний клуб має два варіанти для виходу зі становища. Перший — продати свого 25-річного вихованця за низьку ціну цієї зими, другий — дочекатися завершення контракту Віктора, який спливає наприкінці червня 2023 року. У цьому випадку Циганков залишить Динамо безкоштовно.

У нинішньому сезоні правий вінгер провів у біло-синій футболці 23 матчі в усіх турнірах, в яких відзначився дев'ятьма голами та шістьма асистами.

Нещодавно Ігор Суркіс заявив, що Віктор не може покинути Динамо просто так.

Раніше з'явилася інформація, що Циганков подешевшав на три мільйони.