Україна

Клуб із Петрового знайшов заміну для Сергія Лавриненка.

Нещодавно Інгулець оголосив про припинення співпраці з Сергієм Лавриненком. Певний час команда грала під керівництвом Младена Бартуловича, проте 29 грудня клуб із Петрового оголосив про призначення на посаду наставника клуба Сергія Ковальця.

Останнє місце роботи фахівця — Полісся з міста Ставки, що на Житомирщині. Якщо говорити про професійний футбол, то тут мова про одеський Чорноморець, який Ковалець очолював у 2020-2021 роках.

Прес-служба Інгульця зазначає, що у тренерському штабі 54-річного фахівця залишаються працювати Младен Бартулович, Богдан Шуст та Владислав Лупашко.

Нагадаємо, наразі "червоно-жовті" посідають 14 сходинку у таблиці. Після 14 матчів у команді з Кропивниччини 13 набраних пунктів.