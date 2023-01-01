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Чемодан-вокзал-росія!

Румунський Оцелул з міста Галац на своєму офіційному сайті оголосив про відхід форварда з українським паспортом Євгена Бохашвілі. Угода з 29-річним гравцем припинена достроково за домовленістю сторін і без додаткових пояснень.

Втім, цікавість ситуації полягає в іншому. Лише за день до події екс-форвард Дніпра (і уродженець однойменного міста), Кривбаса, Карпат, Волині, Нафтовика та Руха дав інтерв'ю румунській пресі, в якому заступився за росіян.

Наведемо декілька ключових цитат, які породив цей геніальний розум:

1) Частина моєї родини живе на росії. Погані люди є скрізь у світі, аналогічно скрізь є хороші люди. росіяни не хотіли цієї війни!"

2) "Я маю на увазі пересічних людей, а не політиків. Ця жахлива війна була і є політичною справою".

3) "Я не можу погано говорити про російський народ, про переважну більшість росіян, яких я вважаю миролюбними людьми".

Великим непорозумінням тут також можна назвати те, що батько Бохашвілі є грузином, а мати — українкою. Людина, яка походить із двох країн, які чи не найбільше постраждали (і продовжують страждати) від російської агресії, досі продовжує жити у рожевих окулярах.

Важко сказати, чи інтерв'ю Євгєнія пов'язано з розірванням контракту, але точно можемо зробити висновок: у полку толіка тімощука прибуло!