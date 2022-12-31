Україна

Український хавбек став найкращим гравцем "біло-синіх" у 2022 році.

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський прокоментував своє визнання найкращим гравцем "біло-синіх" за підсумками 2022 року.

"Відверто кажучи, я не чекав такого і навіть не думав про це. Для мене на першому місці завжди стоять успіхи команди, а не свої особисті. З погляду особистої статистики рік видався добрим, але командні результати не дозволяють назвати його успішним. Втім, ми ще маємо можливість все виправити і поборотися за чемпіонство.

Який гол у нинішньому сезоні сподобався чи запам'ятався найбільше? Однозначно це гол у ворота Фенербахче у кваліфікації до Ліги чемпіонів. Він став результатом командних взаємодій, дозволив нашій команді здобути важливу перемогу і в підсумку ми пройшли до наступного раунду кваліфікації.

Я не люблю скаржитися та шукати виправдання. Команда має все виправити у 2023 році. Нам нема на що нарікати – ми маємо бути раді, що завдяки нашим військовим маємо можливість займатися своєю професійною діяльністю, грати у футбол.

Турнір серед підрозділів Десантно-штурмових військ по футзалу? На цьому турнірі грали мої знайомі, друзі, і мене попросили взяти участь. Це був лише один матч, я зіграв за команду десантників. Ми перемогли, але, як ви самі розумієте, у цьому випадку головним був зовсім не результат.

Хлопці дуже добре готові фізично, оскільки тренуються щодня. А останнім часом вони ще й у найгарячіших точках захищають нашу країну, за що їм велике спасибі. Кожному українському солдату, офіцеру, медику та волонтеру – величезне спасибі за те, що ви робите. Без таких людей-титанів Україна не вистояла б.

Хочу побажати насамперед мирного неба нам усім після перемоги України у цій страшній війні. А кожному особисто міцного здоров'я та щастя! Все буде Україна!", - наводить слова Буяльського прес-служба клубу.

Раніше головний тренер Динамо Мірча Луческу розповів, скільки столичний клуб заробив на трансферах за час його перебування в команді.