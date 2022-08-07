Україна

Легіонер "біло-синіх" виступатиме за Докса Катокопіас.

Нападник київського Динамо Ібрагім Каргбо поставив свій підпис під контрактом із клубом Докса Катокопіас. Про це повідомляє прес-служба кіпрського клубу.

Деталі угоди не розголошуються, але, за даними ЗМІ, це орендна угода на один рік. У новій команді форвард виступатиме під 77 номером.

Каргбо перебрався до Динамо у січні 2020 року і з того часу провів три матчі у першій команді. За цей час він двічі віддавався в оренду донецькому Олімпіку і словенській Целє.

Також зазначимо, що чинний контракт Каргбо з "біло-синіми" розрахований до літа 2023 року.