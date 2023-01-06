Україна

Сьогодні легендарному тренеру могло би виповнитися 84 роки...

6 січня далекого 1939 року у Києві народився легендарний Валерій Васильович Лобановський.

У якості футболіста він пограв у рідному Динамо, одеському Чорноморці та одеському Шахтарі, закінчивши кар'єру гравця всього у 29 років. Головні звитяги чекали на Лобановського вже на тренерській лаві.

Дніпро, Динамо, збірна СРСР, більшу частину гравців якої складали представники одного українського клубу, а згодом і сама збірна України... Згодом знову Динамо, відрядження на Близький Схід і, зрештою, повернення до головного клубу життя. Повернення, яке подарувало знамениті 7:0 з Барселоною і третій для "біло-синіх" півфінал Кубка чемпіонів. Але яке, як виявилося, стало фатальним для здоров'я великої людини.

Можна ще раз раз перелічити трофеї, проте набагато важливішим є вплив Лобановського на розуміння футболу. Зокрема, його відзначали імениті іноземні спеціалісти — Арагонес, Саккі, Ліппі, Капелло, Анчелотті. Він казав, що результат понад усе, але увійшов до історії далеко не тільки завдяки перемогам за рахунком.

13 травня 2002 року Валерій Лобановський помер у Запоріжжі у віці 63 років. За 6 днів до того відбувся той самий матч між місцевим Металургом і київським Динамо, коли йому стало зле прямо під час гри.

Людина, яка назавжди увійшла до історії...