Україна

Очолює світовий рейтинг колишній наставник "червоних дияволів" Алекс Фергюсон.

Видання 90min опублікувало свою версію найкращих тренерів світу в історії футболу.

У цьому списку опинився колишній головний тренер збірної України та київського Динамо Валерій Лобавноський, який посів 24 місце.

Очолює рейтинг колишній наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон, а трійку найкращих доповнюють Арріго Саккі та Рінус Міхелс.

До десятки найкращих увійшли Хосеп Гвардіола, Джованні Трапаттоні, Йохан Кройфф, Ернст Хапель, Еленіо Еррера, Жозе Моуріньо та Боб Пейслі.

Раніше повідомлялося, що Мессі, Бензема та Мбаппе потрапили у символічну збірну 2022 року від L’Equipe.