Україна

Він пожинає плоди свого мовчання — замовчування факту війни в Україні.

Рада національної безпеки і оборони України випустила новий санкційний лист проти громадян рф та деяких колишніх українських діячів.

Серед них багато імен, але нас зацікавило одне: 107 у сьому списку колишній капітан збірної України Анатолій Тимощук.

З повним списком людей, які потрапили у санкційний список від РНБО можна ознайомитись натиснувши на посилання.

Ще у березні 2022 року УАФ офіційно викреслила Тимощука з історії українського футболу, позбавивши рекордів, тренерської ліцензії та іншого.