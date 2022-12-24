Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 23 грудня.
Зимній період вирує в світовому футболі, і вже навіть чемпіонат світу-2022 встиг добігти кінця.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У п’ятницю, 23 грудня:
Лідер атаки київського Динамо Віктор Циганков відмовився продовжувати контракт із клубом.
Відбулось жеребкування 1/4 фіналу Кубка англійської ліги.
Агент Кріштіану Роналду провалив перемовини з усіма клубами, до яких хотів перейти його клієнт.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.