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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 23 грудня.

Зимній період вирує в світовому футболі, і вже навіть чемпіонат світу-2022 встиг добігти кінця.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 23 грудня:

Лідер атаки київського Динамо Віктор Циганков відмовився продовжувати контракт із клубом.

Відбулось жеребкування 1/4 фіналу Кубка англійської ліги.

Агент Кріштіану Роналду провалив перемовини з усіма клубами, до яких хотів перейти його клієнт.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.