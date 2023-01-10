Україна

В розпорядженні Ігора Йовічевича буде 31 футболіст.

Тренерський штаб та гравці Шахтаря прибули до турецького Белека, де проходитиме стартовий етап підготовки до другої частини сезону. У Туреччині команда проведе 10 днів.



Тренерський штаб Ігора Йовічевіча зможе розраховувати на 31 гравця.



Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін



Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина, Едуард Козік, Віктор Корнієнко, Георгій Гочолейшвілі



Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Мар’ян Швед, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Іван Петряк



Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Андрій Кулаков, Андрій Борячук



Вже завтра в "гірники" планують провести перше тренування.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що стала відома зарплата Мудрика в Арсеналі у разі трансферу з Шахтаря.