Україна

Переговори щодо українського футболіста все ще тривають.

Вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик в даний час знаходиться у розташуванні "гірників". Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, сьогодні вранці 21-річний українець разом зі своїми партнерами по команді перетнув українсько-польський кордон.

"Гірники" прямують до Жешува, звідки вони вилетять до Туреччини, де пройдуть навчально-тренувальні збори.

Раніше повідомлялося, що Арсенал та Шахтар продовжують переговори щодо можливого трансферу Мудрика.