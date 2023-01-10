Переговори щодо українського футболіста все ще тривають.
МИХАЙЛО МУДРИК, ФК ШАХТАР
10 січня 2023, 12:00
Вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик в даний час знаходиться у розташуванні "гірників". Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, сьогодні вранці 21-річний українець разом зі своїми партнерами по команді перетнув українсько-польський кордон.
"Гірники" прямують до Жешува, звідки вони вилетять до Туреччини, де пройдуть навчально-тренувальні збори.
Раніше повідомлялося, що Арсенал та Шахтар продовжують переговори щодо можливого трансферу Мудрика.