Англія

Український вінгер знаходиться за крок від переходу до лондонського клубу.

Вінгер національної збірної України Михайло Мудрик знаходиться за крок від переходу до лондонського Арсеналу з донецького Шахтаря. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Клуби близькі до досягнення домовленості щодо трансферу 22-річного українця у поточне зимове трансферне вікно.

Розмір компенсації за потенційний перехід Мудрика до Арсеналу не уточнюється, проте відома зарплата українця у лондонській команді, якщо перехід не зірветься.

За інформацією джерела, Михайло Мудрик зароблятиме у стані "канонірів" 5,5 мільйонів євро на рік.

Раніше повідомлялося, що лондонський Арсенал не планує платити за Михайла Мудрика більше ніж 70-75 мільйонів євро. Українцем також цікавився Челсі, але для гравця пріоритетом завжди був перехід до команди Мікеля Артети.