Напередодні ми вже писали про те, що кандидатура Віктора Циганкова цікава бельгійському Андерлехту.

Проте не тільки представник чемпіонату Бельгії хотів би бачити у своїх рядах українського вінгера. Їм ще цікавиться Порту.

Як повідомляє журналіст видання UOL Бруну Андраде, Циганкова запропонували португальському топ-клубу, і його кандидатура оцінюється аналітичним відділом.

В кінці 2022 року повідомлялося також, що Циганков може продовжити свою кар'єру в нідерландському ПСВ.