Україна

Українець може залишити київське Динамо.

Напередодні ми вже писали про те, що кандидатура Віктора Циганкова цікава бельгійському Андерлехту.

Проте не тільки представник чемпіонату Бельгії хотів би бачити у своїх рядах українського вінгера. Їм ще цікавиться Порту.

Як повідомляє журналіст видання UOL Бруну Андраде, Циганкова запропонували португальському топ-клубу, і його кандидатура оцінюється аналітичним відділом.

FC Porto está de olho no extremo ucraniano Viktor Tsygankov. Foi oferecido e está num processo inicial de avaliação. Tem contrato com o Dínamo Kiev apenas até junho de 2023 — Bruno Andrade (@brunoandrd) January 10, 2023

В кінці 2022 року повідомлялося також, що Циганков може продовжити свою кар'єру в нідерландському ПСВ.