Українець може залишити київське Динамо.
Віктор Циганков, Getty Images
10 січня 2023, 22:02
Напередодні ми вже писали про те, що кандидатура Віктора Циганкова цікава бельгійському Андерлехту.
Проте не тільки представник чемпіонату Бельгії хотів би бачити у своїх рядах українського вінгера. Їм ще цікавиться Порту.
Як повідомляє журналіст видання UOL Бруну Андраде, Циганкова запропонували португальському топ-клубу, і його кандидатура оцінюється аналітичним відділом.
В кінці 2022 року повідомлялося також, що Циганков може продовжити свою кар'єру в нідерландському ПСВ.