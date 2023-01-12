Хто буде наступним тренером збірної України?

Football.ua цікавиться в читачів про те, хто буде наступником Петракова.
АЛЕКСАНДР ПЕТРАКОВ, ФОТО УАФ
12 січня 2023, 17:25
Олександр Петраков залишив посаду головного тренера збірної України. Фахівець вже встиг подякувати усім за можливість попрацювати у національній команді.
Тож, найближчими днями УАФ повинна оголосити ім'я нового тренера збірної. Football.ua вирішив поцікавиться в читачів про те, хто буде наступником Петракова.
Під керівництвом Олександра Петракова збірна України провела 15 матчів (шість перемог, сім нічиїх, дві поразки, різниця забитих і пропущених м’ячів 23-13).