Хто буде наступним тренером збірної України?

Україна

Football.ua цікавиться в читачів про те, хто буде наступником Петракова.

Олександр Петраков залишив посаду головного тренера збірної України. Фахівець вже встиг подякувати усім за можливість попрацювати у національній команді.

Тож, найближчими днями УАФ повинна оголосити ім'я нового тренера збірної. Football.ua вирішив поцікавиться в читачів про те, хто буде наступником Петракова.