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  • Україна

    12 січня 2023, 17:25

    Хто буде наступним тренером збірної України?

    Football.ua цікавиться в читачів про те, хто буде наступником Петракова.

    АЛЕКСАНДР ПЕТРАКОВ, ФОТО УАФ
    АЛЕКСАНДР ПЕТРАКОВ, ФОТО УАФ 12 січня 2023, 17:25

    Олександр Петраков залишив посаду головного тренера збірної України. Фахівець вже встиг подякувати усім за можливість попрацювати у національній команді.

    Тож, найближчими днями УАФ повинна оголосити ім'я нового тренера збірної. Football.ua вирішив поцікавиться в читачів про те, хто буде наступником Петракова.

     

    Під керівництвом Олександра Петракова збірна України провела 15 матчів (шість перемог, сім нічиїх, дві поразки, різниця забитих і пропущених м’ячів 23-13). 

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