Україна

Голкіпер київського Динамо поділився думками та розповів про тренувальні збори своєї команди.

Руслан Нещерет в інтерв'ю клубному сайту "біло-синіх" розповів, як проходить підготовка до другої половини цього сезону.

"Як зазвичай, новий рік починається для нас із традиційного медобстеження, це для нас уже звична справа. Прокинувся раніше, щоб швидше пройти всіх лікарів та мати час на відпочинок перед вечірнім тренуванням.

Побоювань перед візитом до лікарів не було, але є давня нелюбов до окулістів. Хоча із зором усе добре.

У відпустці майже весь час був удома. У перший тиждень відпустки поїхали з дівчиною до Буковелю, там відпочили, після чого повернулися до Мукачевого.

Так, в останні дні перед виходом із відпустки вже тягнуло до Києва, хотів скоріше побачити всіх хлопців та почати працювати.

Перше тренування пройшло як завжди – трохи побігали, трохи позаймалися у тренажерному залі. Зранку займалися на полі та на тренажерах, а ввечері – на полі з м’ячами.

Будемо багато працювати. Перші тиждень-два, зазвичай, важкувато, але наберемо фізичні кондиції – і навантаження будуть переноситися вже легше".

Також голкіпер киян поділився очікуваннями від співпраці із легендою клубу Олександром Шовковським.

"Думаю, його величезний досвід нам дуже допоможе. Упевнений, буде цікаво з ним працювати".

Також стали відомі суперники столичного колективу на тренувальних зборах.