Україна

Стали відомі перші спаринг-партнери Динамо на зборі в Туреччині.

Сьогодні футболісти київського Динамо вийшли з відпустки та розпочали підготовку до другої половини сезону.

Прес-служба "біло-синіх" вже оголосила імена перших спаринг-партнерів Динамо на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

У січні кияни зіграють проти австрійського Рапіда (24 січня), словенського Марібора (28 січня) та Аустрії Лустенау з Австрії (31 січня).

Також зазначається, що імена суперників, проти яких команда Мірчі Луческу зіграє у лютому, стануть відомими пізніше.