У четвер увечері з'явилася інформація, що Шахтар та Арсенал узгодили трансфер Мудрика за 85-90 мільйонів євро.

Відомий та авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо у свою чергу написав про нову пропозицію "канонірів", проте основна сума угоди у ній вказана скромніша. Втім, не називається сума бонусів, щодо яких наразі тривають перемовини.

"Нова офіційна пропозиція Арсеналу щодо Михайла Мудрика становить близько 70 мільйонів євро плюс бонуси, подано цієї ночі, як стало відомо раніше. Тривають перемовини з донецьким Шахтарем щодо пакету бонусів. Особистих питань немає, Мудрик хоче переходу" — підсумував італійський журналіст у своєму Твіттері.

Відзначимо, що одразу після новини Михайло у своєму Інстаграмі опублікував сторіс із натяком на величезне переживання за перехід. Романо вирішив поділитися і ним.

Mykhaylo Mudryk’s Instagram story… after the exclusive news of official bid made by Arsenal tonight. ⚪️🔴🇺🇦 #AFC pic.twitter.com/8aZfxxsZIz