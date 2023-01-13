Україна

Одесити посилили склад.

Українські клуби не дуже активні на трансферному ринку через не найкращу фінансову ситуацію, проте іноді роблять трансфери.

Як повідомляє офіційний telegram-акаунт Чорноморця, команда отримала першого зимового новачка.

Ним став 22-річний вихованець харківського футболу Даниїл Алефіренко. Перше коло сезону 22/23 в УПЛ півзахисник провів в луганській Зорі.

"Бажаємо новачку ефективного продовження кар’єри з "Чорноморцем, де він буде грати під номером 19🖤💙", — звернулась до гравця пресслужба клубу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що колишнього тренера Чорноморця та Львова засудили у Білорусі.