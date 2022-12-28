Україна

Несподіваний інцидент стався в одній із зустрічей молодіжного чемпіонату.

Чорноморець U-19 отримав технічну поразку за матч сьомого туру чемпіонату України серед юнацьких команд проти Кривбасу.

У цьому матчі у складі "моряків" взяв участь Микита Драч, дискваліфікований на цю гру. До того ж, він забив переможний м'яч для своєї команди.

КДК УАФ виніс рішення анулювати результат матчу (2:0 на користь Чорноморця) та присудити перемогу Кривбасу з рахунком 3:0.

Завдяки таким подіям, Кривбас піднявся на восьме місце у турнірній таблиці, а Чорноморець опустився на 14 рядок.