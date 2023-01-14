"Гірники" готуються до другої частини сезону.
Шахтар на зборах, фото Шахтар
14 січня 2023, 13:33
Шахтар продовжує підготовку до другої частини сезону, знаходячись у турецькому Белеку.
Офіційний сайт "гірників" оголосив список команди, проти яких команда Ігора Йовічевича зіграє найближчим часом.
20.01 Аустрія (Австрія)
27.01 Копер (Словенія)
31.01 Лудогорець (Болгарія)
01.02 Марібор (Словенія)
08.02 Сараєво (Боснія і Герцеговіна)
08.02 Дінамо Тбілісі (Грузія)
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шахтар оголосив список гравців на збори, серед яких Андрій Борячук та грузинський новачок.