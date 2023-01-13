Україна

"Гірники" вважають, що організація не зважає на інтереси клубу.

Спортивний арбітражний суд прийняв рішення за позовом донецького Шахтаря до ФІФА щодо застосування норми, яка дозволяла футболістам-легіонерам в односторонньому порядку переходити до інших клубів через війну в Україні.

Шахтар вимагав від ФІФА 50 мільйонів євро компенсації через відповідні норми. Однак в CAS скаргу відхилили, підтвердивши законність оскаржуваного рішення ФІФА.

Нагадаємо, на контракті у Шахтаря перебуває 14 іноземців. Майже всі не зіграються у сезоні 2022/23. Через дію нового трансферного правила Шахтар був змушений продати: півзахисників Алана Патріка та Маркоса Антоніо, а також форвардів Фернандо та Давіда Нереса. Ще шість футболістів — Вітао, Маркіньос Сіпріано, Вінісіус Тобіас, Майкон, Тете та Педріньо покинули клуб на правах оренди.