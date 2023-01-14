Україна

Талановитий вінгер отримав нагороду.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрика останнім часом привертає багато уваги через можливий трансфер в Арсенал.

В той же час, український футболіст отримав почесну нагороду в своєму поточному клубі — Шахтарі.

Як повідомляє офіційний твіттер-акаунт Шахтаря, Михайло Мудрик став найкращим гравцем команди в 2022 році та отримав свою нагороду.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал запропонував 95 мільйонів євро за Мудрика.