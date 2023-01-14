Талановитий вінгер отримав нагороду.
Михайло Мудрик, фото Шахтар
14 січня 2023, 15:10
Вінгер Шахтаря Михайло Мудрика останнім часом привертає багато уваги через можливий трансфер в Арсенал.
В той же час, український футболіст отримав почесну нагороду в своєму поточному клубі — Шахтарі.
Як повідомляє офіційний твіттер-акаунт Шахтаря, Михайло Мудрик став найкращим гравцем команди в 2022 році та отримав свою нагороду.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал запропонував 95 мільйонів євро за Мудрика.