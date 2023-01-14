Англія

Лондонці хочуть підписати українця якнайшвидше.

Арсенал продовжує працювати над підписанням вінгера Шахтаря Михайла Мудрика в поточне зимове трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, між клубами розпочався новий етап переговорів. "Каноніри" пропонують 70 мільйонів євро відразу та 25 у вигляді бонусів.

Стверджується, що Арсенал хоче завершити перехід якнайшвидше, гравець теж наполягає на трансфері, адже особисті умови вже погоджені.

Цього сезону український футболіст провів 18 матчів, у яких забив десять голів та віддав вісім результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, Шахтар хоче гарантій, що отримає від Арсеналу бонуси за Михайла Мудрика.