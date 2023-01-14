Лондонці хочуть підписати українця якнайшвидше.
Михайло Мудрик, getty images
14 січня 2023, 12:37
Арсенал продовжує працювати над підписанням вінгера Шахтаря Михайла Мудрика в поточне зимове трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, між клубами розпочався новий етап переговорів. "Каноніри" пропонують 70 мільйонів євро відразу та 25 у вигляді бонусів.
Стверджується, що Арсенал хоче завершити перехід якнайшвидше, гравець теж наполягає на трансфері, адже особисті умови вже погоджені.
Цього сезону український футболіст провів 18 матчів, у яких забив десять голів та віддав вісім результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, Шахтар хоче гарантій, що отримає від Арсеналу бонуси за Михайла Мудрика.