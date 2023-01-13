Англія

Іспанський тренер відповів на запитання журналіста.

Арсенал не залишає спроб підписати Михайла Мудрика в поточне зимове трансферне вікно, а головний тренер команди Мікель Артера прокоментував можливий перехід.

"Мудрик? Є певний інтерес до тих, хто може покращити нашу команду. Нам трохи не вистачає певних напрямків, ми намагаємося покращити команду в трансферне вікно", — наводить слова іспанця Фабріціо Романо.

Цього сезону український футболіст провів 18 матчів, у яких забив десять голів та віддав вісім результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шахтар хоче гарантій, що отримає від Арсеналу бонуси за Мудрика.