Клуб оголосив про тренувальні збори закордоном.
Гравці, тренери та керівники Чорноморця, Чорноморець
16 січня 2023, 12:20
Одеський Чорноморець продовжує готуватись до другої половини сезону УПЛ. Команда Романа Григорчука відправилась на закордонні збору у Туреччину.
До основного складу команди приєдналися два гравці юнацького складу - опорний півзахисник Олександр Баранюк і кращий бомбардир “моряків” в юнацькій першості Станіслав Урсолов.
Також на збори відправився потенційний новачок. Прес-служба обіцяє найближчим часом його представити вболівальникам.
У Туреччині Чорноморець планує провести товариські поєдинки. Суперники — команди з різних європейських чемпіонатів. Першу гру заплановано на 21 січня.
Раніше одеський клуб представив першого зимового новачка — нападника Даниїла Алефіренка з Зорі.