Україна

Клуб оголосив про тренувальні збори закордоном.

Гравці, тренери та керівники Чорноморця, Чорноморець

Гравці, тренери та керівники Чорноморця, Чорноморець

Одеський Чорноморець продовжує готуватись до другої половини сезону УПЛ. Команда Романа Григорчука відправилась на закордонні збору у Туреччину.

До основного складу команди приєдналися два гравці юнацького складу - опорний півзахисник Олександр Баранюк і кращий бомбардир “моряків” в юнацькій першості Станіслав Урсолов.

Також на збори відправився потенційний новачок. Прес-служба обіцяє найближчим часом його представити вболівальникам.

У Туреччині Чорноморець планує провести товариські поєдинки. Суперники — команди з різних європейських чемпіонатів. Першу гру заплановано на 21 січня.

Раніше одеський клуб представив першого зимового новачка — нападника Даниїла Алефіренка з Зорі.