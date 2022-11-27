Україна

Дивіться відео голу та найкращих моментів матчу чемпіонату України 27 листопада 2022, 14:00.

Київський сніг не став на заваді Зорі та Минаю, які у неділю провели матч 15 туру чемпіонату України.

Луганці мали ігрову перевагу і за рахунком точного пострілу Володимира Бражка вийшли вперед, проте наприкінці зустріли пропустили зі стандарту. Автором рятівного для закарпатців м'яча став Єгор Твердохліб.

Минай після гри йде відпочивати до березня, а на команду Патріка ван Леувена ще чекає поєдинок із Колосом у перший день зими. Початок — о 13:00.

Огляд матчу:

Зоря — Минай — 1:1

Голи: Бражко, 61 — Твердохліб, 90+1

Зоря: Мацапура — Данченко (Вантух, 71), Імереков, Батагов, Бутко — Бражко, Чурко — Кирюханцев (Снурніцин, 87), Булеца (Михайленко, 90+2), Русин (Хлань, 71) — Мишньов (Антюх, 46)

Минай: Бандура — Дмитрук (Кравчук, 81), Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Вітенчук, Хахльов (Паламар, 88) — Кулієв (Гончар, 71), Твердохліб, Воробчак (Байдал, 88) — Вишневський (Колесник, 71)

Попередження: Трубочкін, 68.