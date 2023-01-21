Період виступів за кордоном для футболіста добіг до кінця.
Богдан Лєднєв, фото ФК Динамо Київ
21 січня 2023, 13:12
Український атакувальний півзахисник Богдан Лєднєв під час попередньої зимової трансферної кампанії пішов до оренди до угорського Фехевару, однак за рік виступів закордоном так і не зміг переконати клуб своїми виступами здійснити повноцінний трансфер.
Кількома днями раніше Фехевар оголосив про завершення співпраці з 24-річним виконавцем, після чого він мав певний час на відпочинок, і зрештою повернувся до розташування "біло-синіх".
Як повідомляє прес-служба Динамо, Лєднєв уже поринув у тренувальний процес колективу Мірчі Луческу, який саме вирушив на збір до Туреччини.
У поточному сезоні Богдан відіграв 13 матчів, зробивши дві гольові передачі.