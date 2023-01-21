Україна

Період виступів за кордоном для футболіста добіг до кінця.

Український атакувальний півзахисник Богдан Лєднєв під час попередньої зимової трансферної кампанії пішов до оренди до угорського Фехевару, однак за рік виступів закордоном так і не зміг переконати клуб своїми виступами здійснити повноцінний трансфер.

Кількома днями раніше Фехевар оголосив про завершення співпраці з 24-річним виконавцем, після чого він мав певний час на відпочинок, і зрештою повернувся до розташування "біло-синіх".

Як повідомляє прес-служба Динамо, Лєднєв уже поринув у тренувальний процес колективу Мірчі Луческу, який саме вирушив на збір до Туреччини.

У поточному сезоні Богдан відіграв 13 матчів, зробивши дві гольові передачі.