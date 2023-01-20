Україна

Кияни починають активну підготовку до сезону.

Динамо вирушило на зимовий тренувальний збір до Туреччини, де продовжить підготовку до весняної частини сезону. Про це повідомляється на офіційному сайті киян.

На збір динамівці поїхали розширеним складом. Футболісти молодіжної команди працюватимуть під керівництвом Ігоря Костюка, тренувальний процес координуватиметься штабом першої команди.

Збір триватиме понад місяць і обіцяє бути насиченим. У рамках програми підготовки заплановано проведення низки контрольних матчів. Деякі суперники вже відомі: це Рапід (Відень, Австрія), Марібор (Словенія) та Аустрія Лустенау (Австрія).

Раніше повідомлялось, що Буяльський та Бєсєдін пропустять кілька днів через травми.