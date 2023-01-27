Криворіжани не змогли здолати македонську команду.
Кривбас - Струга, фото Кривбас
27 січня 2023, 18:00
Кривбас продовжив підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині матчем проти Струги.
Команда Вернидуба змогла відкрити рахунок на 30 хвилині зусиллями Дебелко, але лідер вищого дивізіону чемпіонату Північної Македонії зрівняв рахунок через п'ять хвилин.
Кривбас — Сутраг 1:1
Голи: Дебелко, 30 — гравець Струги, 35
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в лютому Кривбас проведе спаринги проти Шерифа, Нефтчі та Септемврі.