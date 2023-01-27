Україна

Криворіжани не змогли здолати македонську команду.

Кривбас продовжив підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині матчем проти Струги.

Команда Вернидуба змогла відкрити рахунок на 30 хвилині зусиллями Дебелко, але лідер вищого дивізіону чемпіонату Північної Македонії зрівняв рахунок через п'ять хвилин.

Кривбас — Сутраг 1:1

Голи: Дебелко, 30 — гравець Струги, 35

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в лютому Кривбас проведе спаринги проти Шерифа, Нефтчі та Септемврі.