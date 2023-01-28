Україна

Фахівець розповів про гру проти Копера.

Донецький Шахтар на зборах у Туреччині зіграв унічию з словенським Копером (2:2). Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч прокоментував результат цієї гри.

"Самовіддача – топ. Без претензій. Відчувається важкість у ногах після вчорашніх й позавчорашніх дворазових тренувань. Хотіли потренувати сьогодні трохи сегмент високого пресингу із позиційного в активний на чужій половині поля – і це вдавалося. Те, що мав противник, особливо в першому таймі, коли були три наші обрізки, за таке навіть у товариських матчах на зборах карають тебе.

Що ж тоді говорити, якщо це відбудеться в Лізі чемпіонів, чи в Лізі Європи, чи в УПЛ. Тож мусимо працювати над цим, бо таких обрізок не слід робити. Це пов’язано зі свіжістю в голові: розум вирішує, і це ми маємо усвідомити. Реалізація трохи підвела в першому таймі, а в другому трохи втратили той контроль м’яча, що хотіли мати. Та однаково з гарним стандартом Назарини рахунок став, можна сказати, закономірним".

Огляд матчу Шахтар — Копер

"Працювати потрібно над фізичними моментами: витримувати єдиноборства, тримати тонус та інтенсивність. Коли з’являється свіжість, коли з’являється інтенсивність та фізична потужність, тоді й точність паса та виконання ростуть, і ти можеш домінувати в матчі. Ще маємо час. Зараз працюємо найважче та найбільше, і це, звісно, відчувається, такі результати можуть бути протягом цього періоду зростання навантажень.

Завтра легенький спад, потім знову дворазова силова робота й два дні поспіль матчі – з Лудогорцем та Марибором, що пройдуть у форматі 60/30, тобто команда, яка грала 60 хвилин, наступного дня гратиме 30, і навпаки, хто мав 30 хвилин, працюватиме 60 хвилин плюс додаткова робота, щоб було так, ніби вони грали 90 хвилин.

Тож ми вже готуємося і зростаємо, але хочеться, щоб це відбувалось паралельно з тактичним виконанням, щоб це позначалось і на результаті, щоб зростали наша впевненість і віра у свої можливості. Та я переконаний, що це прийде з часом", — сказав тренер.