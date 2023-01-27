Україна

Донецький клуб провів ще один спаринг у Туреччині.

У рамках товариського поєдинку на зборах у Туреччині донецький Шахтар зустрівся із словенським Копером.

Після помилки у центрі поля на 13 хвилині Копер відкрив рахунок. Фланговий простріл, Трубін не відреагував на нього, і вінгер завершив у порожні ворота. Але за одну хвилину Шахтар зрівняв. Бондаренко навісив у штрафний, де Іван Петряк головою переправив м'яч у ворота.

Копер забив вдруге на 64 хвилині. Погано відпрацювали центральні захисники Шахтаря, залишивши без серйозної опіки форварда словенців, який переграв вже Пятова. Але Шахтар все ж вирвав нічию. Назарина збив зі штрафного удару на 90 хвилині.

Шахтар — Копер 2:2

Голи: Петряк, 14, Назарина, 90 – Осієнг, 13, Едомвоні, 64

Шахтар (1 тайм): Трубін – Топалов, Матвієнко, Бондар, Конопля – Степаненко – Петряк, Криськів, Бондаренко, Зубков – Траоре.

Шахтар (2 тайм): Трубін (Пятов, 60) – Михайліченко, Козік, Ракицький (Фарина, 76), Гочолейшвілі – Назарина, Джурасек – Борячук (Очеретько, 67), Тотовицький, Тейлор – Сікан.

Копер: Голубович – Шимчак, Міттендорфер, Новоселець, Пальчич – Коррея, Тічич, Осуджи – Осієнг, Ясаражич, Едомвоні.