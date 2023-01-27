Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 27 січня 2023, 16:30.
Шахтар - Копер, фото Шахтар
27 січня 2023, 20:00
У рамках товариського поєдинку на зборах у Туреччині донецький Шахтар зустрівся із словенським Копером.
"Гірники" пропустили швидкий гол на 13 хвилині, проте Іван Петряк відразу зрівняв рахунок. В другому таймі Копер знов вийшов вперед, проте Назарина врятував нічийний результат для своєї команди.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шахтар — Копер на тренувальному зборі у Туреччині:
Шахтар — Копер 2:2
Голи: Петряк, 14, Назарина, 90 – Осієнг, 13, Едомвоні, 64
Шахтар (1 тайм): Трубін – Топалов, Матвієнко, Бондар, Конопля – Степаненко – Петряк, Криськів, Бондаренко, Зубков – Траоре.
Шахтар (2 тайм): Трубін (Пятов, 60) – Михайліченко, Козік, Ракицький (Фарина, 76), Гочолейшвілі – Назарина, Джурасек – Борячук (Очеретько, 67), Тотовицький, Тейлор – Сікан.
Копер: Голубович – Шимчак, Міттендорфер, Новоселець, Пальчич – Коррея, Тічич, Осуджи – Осієнг, Ясаражич, Едомвоні.