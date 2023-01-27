Україна

Угода розрахована на 4 роки.

Півзахисник Назар Волошин підписав новий контракт із Динамо. Про це повідомляється на офіційному сайті киян. Угода розрахована до 2027 року.

В першій частині сезону Назар на правах оренди виступав за криворізький Кривбас, провівши 13 матчів та забивши 4 м'ячі.

Крім того, Назара також визнали гравцем місяця у вересні та листопаді минулого року серед футболістів U19 за версією національної футбольної премії Золотий талант, яка опитала понад 100 футбольних експертів.

Раніше Волошин розповів, які емоції відчував, дізнавшись, що поїде на збори з Динамо.