Україна

Черговий поєдинок за участі одеської команди на зимових зборах.

Одеський Чорноморець також вирішило проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за його участі.

У першій контрольній грі команда Романа Григорчука зіграла внічию проти Спратака з Варни (1:1), після чого поступилась сербському Нові-Пазару (0:2).

Цього разу "моряки" зіграють проти одного нещодавніх чемпіонів Узбекистану — Локомотива з міста Ташкент, який за підсумком попереднього розіграшу національної першості залишив "елітний" дивізіон.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 10:30 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього одеський колектив підписав чергового новачка.