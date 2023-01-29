Україна

Черговий поєдинок за участі луганської команди на зимових зборах.

Луганська Зоря продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за її участі.

У попередній грі цього дня команда Патріка ван Леувена поступилась болгарській Арді з рахунком 2:1.

Цього разу "чорно-білі" зіграють проти ще одного представника Північної Македонії — Академії Пандєва з міста Струмиця, яка в поточному сезоні йде на передостанній сходинці в турнірній таблиці національної першості.

Стартовий свисток матчу пролунає о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього луганський колектив залишився без двох співробітників тренерського штабу.