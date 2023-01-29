Україна

Молодий українець потрапив до сфери інтересів клубу АПЛ.

Захисник київського Динамо Ілля Забарний може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє The Sun, посилаючись на журналіста Дена Кінга.

За інформацією джерела, у послугах 20-річного українця зацікавлена Астон Вілла, яка готова витратити на футболіста близько 13 мільйонів фунтів стерлінгів (15 млн. євро).

Зазначається, що головний тренер команди Унаї Емері має намір посилити оборону і вважає Забарного хорошим варіантом з великим потенціалом.

Нинішнього сезону Забарний провів 25 поєдинків. Також на його рахунку вже 24 матчі у складі збірної України.