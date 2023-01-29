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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 28 січня.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись 2023 рік.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 28 січня:

Голкіпер французького Парі Сен-Жермен Кейлор Навас досяг домовленості щодо трансферу до англійського Ноттінгем Форест.

Каталонське дербі поміж Жироною та Барселоною без участі Віктора Циганкова завершилось перемогою "блаугранас".

Київське Динамо програло черговий матч на зимових зборах у Туреччині.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.