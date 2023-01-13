Україна

Захисник киян — про підготовку до фінальної частини сезону.

Захисник Динамо Ілля Забарний розповів про старт підготовки до другої частини сезону, перший день роботи та свою відпустку:

"Відпустку провів в Україні, встигнув відпочити, відновитися – все гаразд. Їздив у гори, а також самостійно працював, щоб, як слід, підготуватися до тренувальних зборів. Думаю, набрав оптимальну форму як для цього періоду.

Окрім цього, я ще приїжджав на базу, щоб попрацювати з м'ячем. Словом, все традиційно – така робота потрібна, щоб підготувати себе до великих навантажень, які будуть на зборах. Завдяки цьому має бути легше у Туреччині.

Перші дні роботи після виходу із відпустки? У нас дворазові тренування. До від'їзду до Туреччини буде багато бігової роботи, щоб набрати потрібну фізичну форму та кондиції, а з м'ячем на першому етапі підготовки, мабуть, зустрічатимемося менше.

Хочеться у якомога кращому стані підійти до другої частини чемпіонату України, тому до роботи потрібно поставитися дуже відповідально і з великим бажанням, щоб, коли відновиться сезон, досягати максимального результату на полі.

Ми орієнтуємося тільки на перше місце, і боротимемося за нього. Думаю, ні в кого немає сумнівів у тому, що чемпіонат буде дуже цікавим, сподіваюся, ми його виграємо", — цитує Забарного офіційний сайт Динамо.