Україна

Данець проведе залишок сезону в рідному клубі.

Динамо Київ відпустило Мікеля Дуелунда в данський Орхус на правах орендної угоди, повідомляє офіційний сайт іноземного клубу.

Це чергова оренда для данського футболіста.

Зазначимо, що за НЕК Неймеген 25-річний хавбек минулого сезону провів 25 поєдинків, у яких забив три голи та віддав два асисти. В цій кампанії півзахисник провів 17 матчів, відзначившись голом та двома асистами.

Нагадаємо, що контракт Дуелунда із Динамо Київ чинний до літа 2023 року.

До Динамо Дуелунд переходив у 2018 році з Мідтьюлланна за 4 мільйони євро, підписавши 5-річний контракт. Він зіграв за киян лише 26 матчів, забивши три голи та віддавши один асист.

Раніше повідомлялось, що захисник Динамо Томаш Кендзьора на правах оренди перейшов в ПАОК.