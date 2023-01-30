Данець проведе залишок сезону в рідному клубі.
Мікель Дуелунд, фото Орхус
30 січня 2023, 19:32
Динамо Київ відпустило Мікеля Дуелунда в данський Орхус на правах орендної угоди, повідомляє офіційний сайт іноземного клубу.
Це чергова оренда для данського футболіста.
Зазначимо, що за НЕК Неймеген 25-річний хавбек минулого сезону провів 25 поєдинків, у яких забив три голи та віддав два асисти. В цій кампанії півзахисник провів 17 матчів, відзначившись голом та двома асистами.
Нагадаємо, що контракт Дуелунда із Динамо Київ чинний до літа 2023 року.
До Динамо Дуелунд переходив у 2018 році з Мідтьюлланна за 4 мільйони євро, підписавши 5-річний контракт. Він зіграв за киян лише 26 матчів, забивши три голи та віддавши один асист.
Раніше повідомлялось, що захисник Динамо Томаш Кендзьора на правах оренди перейшов в ПАОК.