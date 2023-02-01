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Керманич Шахтаря — про трансфер українського захисника до Інтер Маямі.

Раніше на офіційному рівні стало відомо, що центральний захисник донецького Шахтаря Сергій Кривцов перейшов в Інтер Маямі, який виступає в американсько-канадській МЛС.

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевич поділився емоціями від переходу 31-річного українця до іншого клубу.

"Перехід до нової команди – це частина життя кожного футболіста. Але сьогодні ми висловлюємо повагу до великої легенди, який майже 13 років тому разом зі Степаненком приїхав сюди. Це дійсно великий момент для вболівальників Шахтаря, для самого Сергія, для всіх хлопців, які тривалий час грали з Кривцовим.

Я хочу висловити Сергієві великий респект – він був невід’ємною частиною великих успіхів Шахтаря протягом цих 13 років. Від себе як тренера, від уболівальників та партнерів по команді дякую за все, що він зробив для Шахтаря. Хочу побажати найкращих успіхів у новому клубі", — цитує слова Ігора Йовічевіча пресслужба Шахтаря.

Нагадаємо, що Сергій Кривцов став шостим українцем в історії МЛС.