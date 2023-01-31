Северная Америка

Захисник Шахтаря перебрався в США.

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов підписав контракт з Інтером Маямі та буде виступати в Сполучених Штатах Америки.

Вихованець запорізького футболу став шостим українцем в історії МЛС.

До нього там виступали Сергій Данів (Даллас, Чикаго Файр), Олексій Король (Даллас, Чикаго Файр), Ігор Доценко (Спортінг Канзас-Сіті), Юрій Лавриненко (Чикаго Файр), Дмитро Коваленко (Чикаго Файр, Ді Сі Юнайтед, Нью-Йорк Ред Буллз, Реал Солт-Лейк, Лос-Анджелес Гелаксі.

Зазначимо, що Сергій Кривцов виступав за Шахтар з літа 2010 року. З того моменту він провів за "гірників" 224 поєдинки у всіх турнірах, забивши 13 голів, віддавши 4 асисти і заробивши 37 попереджень.

Нагадаємо, на нашому сайті доступно відео емоційного прощання Сергія Кривцова з партнерами та тренерським штабом.