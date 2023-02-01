Захисник повертається в київський клуб.
Максим Дячук, офіційний сайт Динамо
01 лютого 2023, 18:00
Київське Динамо оголосило про дострокове повернення з оренди в Олександрії захисника Максима Дячука. Про це повідомляє офіційний сайт киян.
Футболіст приєднається до "біло-синіх" на навчально-тренувальному зборі в Туреччині та продовжить підготовку до другої частини сезону.
19-річний захисник виступав за Олександрію на правах оренди з початку сезону-2022/2023. Загалом провів в УПЛ 5 матчів (337 хвилин).
Раніше повідомлялось, що голкіпер киян Бущан перенесе операцію на спині.