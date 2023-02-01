Україна

Захисник повертається в київський клуб.

Київське Динамо оголосило про дострокове повернення з оренди в Олександрії захисника Максима Дячука. Про це повідомляє офіційний сайт киян.

Футболіст приєднається до "біло-синіх" на навчально-тренувальному зборі в Туреччині та продовжить підготовку до другої частини сезону.

19-річний захисник виступав за Олександрію на правах оренди з початку сезону-2022/2023. Загалом провів в УПЛ 5 матчів (337 хвилин).

Раніше повідомлялось, що голкіпер киян Бущан перенесе операцію на спині.