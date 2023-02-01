Україна

Перемогу закарпатській команді принесли голи у виконанні Нємчанінова та Твердохліба.

У другому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах у Туреччині закарпатський Минай здобув перемогу над узбекистанською Бухарою.

Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь команди Володимира Шарана. Гості відкрили рахунок першими зусиллями Ахмедова, який реалізував пенальті. Однак наприкінці матчу закарпатська команда двічі вразила ворота суперника, а голами відзначилися Нємчанінов та Твердохліб.

Нагадаємо, у першому спарингу після зимової перерви Минай зіграв внічию з болгарським Спартаком.

Минай — Бухара 2:1

Голи: Нємчанінов, 80, Твердохліб, 85 — Ахмедов, 56 (з пенальті).