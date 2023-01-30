Україна

Відверте інтерв'ю новачка одеської команди Луки Гучека.

Новоспечений гравець Чорноморця Лука Лучек висловився про свій перехід в одеський колектив.

"Я стежу добре за новинами. Ми знаємо про складну ситуацію, і моя дівчина, моя родина не дуже вітали моє рішення продовжити кар'єру в Україні. Так, війна це дуже погано. Я знаю, що в Одесі є відключення світла і води, а в деяких містах ситуація ще складніше. Але чемпіонат продовжується, матчі відбуваються. Я прийняв це рішення, я не відчуваю страху. Я думаю, що не буду першим футболістом, який приїхав грати в Україну і з ним трапилось щось неприємне", — цитує Гучека офіційний сайт "моряків".

Раніше Чорноморець підписав Задою та Алефіренка.