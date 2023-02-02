Інгулець, як і всі команди УПЛ, продовжує підготовку до другої половини сезону в рамках навчально-тренувальних зборів у Туреччині.

Сьогодні, 2 лютого, команда Сергія Ковальця проведе черговий спаринг, у якому суперником буде польський клуб Підбескідзе.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 14:30 за київським часом.

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У минулому контрольному матчі Інгулець зіграв внічию з болгарським клубом Бероє (1:1).