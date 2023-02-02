До вашої уваги спаринг за участю команди Сергія Ковальця.
ФК Інгулець
02 лютого 2023, 12:45
Інгулець, як і всі команди УПЛ, продовжує підготовку до другої половини сезону в рамках навчально-тренувальних зборів у Туреччині.
Сьогодні, 2 лютого, команда Сергія Ковальця проведе черговий спаринг, у якому суперником буде польський клуб Підбескідзе.
Стартовий свисток матчу прозвучить о 14:30 за київським часом.
Онлайн трансляція:
У минулому контрольному матчі Інгулець зіграв внічию з болгарським клубом Бероє (1:1).