Україна

Перший коментар Сергія Ковальця на посаді головного тренера Інгульця.

Новий головний тренер Інгульця Сергій Ковалець озвучив цілі команди на другу половину сезону УПЛ.

"Завдання у нас — грати у хороший футбол, щоб подобався вболівальникам. Команда досвідчена, кістяк команди залишається. Основну підготовку буде проведено за зборами в Туреччині, зіграємо вісім контрольних матчів", – сказав Ковалець у коментарі пресслужбі Інгульця.

Нагадаємо, наразі "червоно-жовті" посідають 14 сходинку у таблиці. Після 14 матчів у команді з Кропивниччини 13 набраних пунктів.