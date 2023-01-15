Перший коментар Сергія Ковальця на посаді головного тренера Інгульця.
Сергій Ковалець, скрін з ютуб-каналу Інгульця
15 січня 2023, 14:21
Новий головний тренер Інгульця Сергій Ковалець озвучив цілі команди на другу половину сезону УПЛ.
"Завдання у нас — грати у хороший футбол, щоб подобався вболівальникам. Команда досвідчена, кістяк команди залишається. Основну підготовку буде проведено за зборами в Туреччині, зіграємо вісім контрольних матчів", – сказав Ковалець у коментарі пресслужбі Інгульця.
Нагадаємо, наразі "червоно-жовті" посідають 14 сходинку у таблиці. Після 14 матчів у команді з Кропивниччини 13 набраних пунктів.